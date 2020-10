Itaiópolis atingiu 54% da meta da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite

A Campanha Nacional de Multivacinação que abrange crianças de 01 ano a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias) vai até o dia 30 de outubro.

No último sábado, dia 17, aconteceu o Dia D, no qual todas as salas de vacina do município ficaram abertas das 8 às 17 horas. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde foram vacinadas do início da campanha (05 de outubro) até o dia 17, 685 crianças contra a poliomielite.

Confira as doses aplicadas em cada sala de vacinação:

Unidade de saúde – Doses aplicadas

ESF – CENTRAL: 92

ESF – CONTAGEM/POÇO CLARO: 88

ESF – BOM JESUS: 137

ESF – VILA NOVA: 71

ESF – LUCENA: 121

ESF – PARAGUAÇU/IRACEMA: 65

ESF – DISTRITO DE ITAIÓ: 69

ESF – MOEMA: 42

Total de doses aplicadas: 685

Percentual alcançado: 54,06%

Fonte: da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Itaiópolis

Meta

A meta do município é vacinar todas as crianças contra pólio, menores de cinco anos, com população estimada em cerca de 1.267 mil indivíduos (SIPNI- DATA SUS). A campanha de multivacinação continua visando reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças. Nesta campanha de multivacinação estão sendo ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente.

Salas de vacinação

Itaiópolis conta com 08 salas de vacina credenciadas. O importante é levar a carteirinha de vacinação da criança ou do adolescente. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

As salas estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF – Central – Centro – Rua Alfredo Fernandes Luis nº 105. 3652-1676

ESF Contagem Worell – Localidade de Contagem Worell.

ESF – Poço Claro – Localidade de Poço Claro

ESF – Bom Jesus – Engilberto Linzmeyer – 3652-2424

ESF – Vila Nova – 3652-1943

ESF – Lucena – Pedro Ivo Campos – 3652-1201

ESF – Paraguaçu – Anita Ruthes Andrejevski – 3652- 2749

ESF – Distrito de Itaió – SC 477 km

ESF – Moema – SC 477km

Realização da campanha e a COVID-19

De acordo com o Ministério da Saúde, com base no entendimento atual das formas de transmissão da COVID-19 e nas medidas de prevenção, recomendadas as ESFs irão adotar as seguintes medidas:

A administração das vacinas será feita em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;

Será disponibilizado local para lavagem adequada ou o uso desinfetantes para as mãos, pelos usuários;

Será limitado o número de familiares que acompanham a pessoa que será vacinada (1 acompanhante);

Recado do Zé Gotinha

Muitas doenças deixaram de ser um problema de saúde pública no Brasil e no mundo graças à vacinação massiva da população. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para a vacinação de crianças e adolescentes, que protegem de doenças, como sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba, hepatites A e B, entre outras.