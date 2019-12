Itaiópolis celebra o Natal na Praça Brasil

Aconteceu no último dia 13 (sexta-feira) a abertura oficial do Natal em Itaiópolis na Praça Brasil com chegada do Papai Noel. O Centro de Recepção de Visitantes foi especialmente decorado se tornando a Casa do Papai Noel.

Além da chegada do bom velhinho a abertura do Natal contou com várias apresentações artísticas e distribuição de doces para as crianças.

Todas as Secretarias Municipais apoiaram a realização do evento, assim como o Centro Educativo de Itaiópolis, Pré-Escolar Abelinha Feliz, Escola de Educação Básica Virgílio Várzea, Escola Municipal Rio da Estiva, Escola Rural Secção Schneider, Velhart Movelaria Rústica, KNN Idiomas, Associação Empresarial de Itaiópolis, Senhor Matheus Uhlmann, Banda Marcial Musical e alunas do Corpo Coreográfico da Casa da Cultura.