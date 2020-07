Itaiópolis e região terão cursos gratuitos do Senar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), retoma em julho a realização de 54 cursos gratuitos em 13 municípios do norte catarinense. Os treinamentos acontecem em parceria com os Sindicatos Rurais para fomentar o conhecimento e aumentar a produtividade e a renda dos produtores e trabalhadores rurais. Em todo o Estado, serão 193 capacitações no mês para mais de 4.000 pessoas. Todas seguirão medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos de saúde para o combate do novo coronavírus.

São qualificações que ensinam técnicas para melhorar a gestão das propriedades e a desenvolver atividades de complementação de renda, como artesanato, confeitaria, produção caseira de alimentos, processamento de carnes e cultivo de plantas medicinais. Os cursos também englobam inclusão digital, operação e manutenção de máquinas agrícolas e organização das propriedades. No norte, o destaque é para treinamentos sobre Manejo de Gado Leiteiro, Emissão de Guias de Trânsito Animal (e-GTA) e de Origem de Produtos Vegetais (e-Origem), Conservação do Solo na Fumicultura, Culinária de Peixes e Frutos do Mar e Primeiros Socorros.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, reforça que os treinamentos acontecem mensalmente em todas as regiões do estado, porém foram suspensos nos últimos meses devido à pandemia. “Agora retomamos atendendo todas as normas sanitárias. São cursos rápidos que oportunizam aos produtores rurais novos negócios, além do complemento da renda familiar”.

De acordo com o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, são realizados, em média, 300 treinamentos por mês no estado. “Abrangemos todo mês mais de 4.000 produtores em quase todos os municípios catarinenses. É um trabalho que fortalece nossas cadeias produtivas e melhora a vida dos trabalhadores. A retomada segura das atividades é um passo importante para o setor”, destaca Pedrozo.

Os interessados nos treinamentos devem procurar o Sindicato Rural do município para inscrições. As capacitações estão disponíveis no site do Senar/SC (www.senar.com.br), com especificação de carga horária, local e data.

O município de Itaiópolis terá 8 cursos neste mês de julho.

PROGRAMAÇÃO DE JULHO EM ITAIÓPOLIS

Evento Município Data Turismo Rural – Utilização dos Recursos Naturais ITAIÓPOLIS 1 e 2 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural ITAIÓPOLIS 7 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural I ITAIÓPOLIS 8 Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos ITAIÓPOLIS 8 a 10 Processamento de Carne Suína ITAIÓPOLIS 9 e 10 Conservação do Solo na Fumicultura ITAIÓPOLIS 13 e 14 Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho Rural ITAIÓPOLIS 13 a 15 Primeiros Socorros ITAIÓPOLIS 13 e 14 Conservação do Solo na Fumicultura ITAIÓPOLIS 15 e 16 Primeiros Socorros ITAIÓPOLIS 15 e 16 Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho Rural ITAIÓPOLIS 20 a 22