Itaiópolis e Santa Terezinha recebem ônibus novos para o transporte escolar

O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, oficializaram na última semana, a entrega de mais 73 ônibus novos para o transporte escolar. A solenidade foi realizada no estacionamento do trapiche da avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. A entrega beneficia municípios de todas as regiões de Santa Catarina com investimento de R$ 16,6 milhões feito pelo governo do estado.

O governador Carlos Moisés destacou a ação do estado em investir, também com recursos próprios, no transporte escolar. Para ele, esta também é uma prioridade, junto com tecnologia e infraestrutura, que compõem os pilares do programa Minha Nova Escola e direcionam os investimentos na educação catarinense pela atual gestão. “Isso é fruto das nossas economias e de uma boa gestão dos recursos públicos. Com esta ação, o estado leva dignidade a quem depende do transporte para chegar à escola, àquele aluno que mora longe, que enfrenta estrada e tempo ruins. Os novos ônibus vão mudar pra melhor a realidade de milhares de alunos que estavam nesta condição. Este é um exemplo clássico de que governar é trabalhar para diminuir o sofrimento das pessoas”, frisou o governador.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, destaca que a ação é a materialização da missão transformadora frente à pasta. “Entregando melhores condições de infraestrutura, de transporte, segurança e qualidade. A escola tem que ser um ambiente agradável, onde esteja presente o sentimento de pertencimento. É esta vontade de contribuir e melhorar sempre que faz com que os resultados positivos da educação catarinense sejam alcançados”, aponta Uggioni.

Itaiópolis e Santa Terezinha também foram contemplados com um ônibus cada

Neste lote, o governo do estado entregou 73 ônibus escolares novos para vários municípios do estado. Itaiópolis e Santa Terezinha também foram contemplados, com 1 ônibus para cada município.

Os municípios vizinhos de Porto União, Três Barras também foram contemplados neste lote.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os veículos novos incluem 46 ônibus grandes, com capacidade para transportar até 59 estudantes, e 27 micro-ônibus, com capacidade para transportar até 29 estudantes. O modelo dos veículos adquiridos pela Secretaria de Estado da Educação (SED) foi apresentado em 8 de outubro durante a solenidade de inauguração da EEB Angelo Cascaes Tancredo, no município de Palhoça.

A SED prevê a entrega de 221 ônibus novos até o fim do ano, adquiridos com recursos próprios e por meio de emendas parlamentares. A expectativa é de que a frota do transporte escolar em Santa Catarina seja totalmente renovada, com 366 veículos adquiridos em dois anos. O número é 45% maior do que os 252 ônibus entregues pela SED até 2018. O investimento total previsto para 2020 é de R$ 48,9 milhões, incluindo recursos do orçamento federal e estadual. Esses ônibus beneficiarão cerca de 115 mil estudantes da rede estadual de ensino que utilizam o transporte escolar.

Ônibus seguem o padrão do programa Caminho da Escola

Os veículos entregues respeitam o padrão do Programa Caminho da Escola, aprovado pelo MEC e pelo Inmetro como o melhor modelo para o transporte dos estudantes do ensino básico. Os micro-ônibus têm custo de R$ 193,6 mil por unidade e os ônibus grandes têm custo de R$ 247,9 mil por unidade.

Em Santa Catarina, o sistema de transporte escolar é feito em parceria da SED com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (Undime), incluindo os alunos das redes estadual e municipal de ensino. A gestão é feita pelos municípios e o Estado faz repasses mensais para o custeio do transporte dos alunos e a manutenção dos ônibus.

Os valores repassados mensalmente aos municípios para o custeio do transporte escolar alcançam o valor de R$ 11 milhões e o repasse desses recursos está sendo retomado de acordo com o cronograma das atividades presenciais da rede estadual.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -