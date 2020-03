Itaiópolis em alerta para o Coronavírus

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte repassou aos Centro de Educação Infantil e Escolas da Rede Municipal de Ensino, orientações aos profissionais de Educação com relação ao Coronavírus, tendo em vista que as escolas são ambientes fechados, com grande número de pessoas e com realização frequente de atividades coletivas. Algumas medidas comportamentais e recomendações fundamentais são:

Promover atividades educativas sobre a higiene das mãos, higienização com água e sabonete líquido.

Medidas Comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar

Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado.

Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais espaços.

Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas)

Evitar atividades que envolvam grandes aglomerações ambientes fechados, durante o período de circulação.

Sobre o Coronavírus: é um agente relacionado a infecções respiratórias, que podem apresentar-se de um quadro semelhante e de síndromes gripais, ocorre através da entrada no trato respiratório, pelo contato com gotículas de secreções (muco nasal). Isso pode acontecer por meio de contato direto com as secreções da pessoa infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato com as superfícies contaminadas, levando-se as partículas ao nariz ou a boca através das mãos.