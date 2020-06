Itaiópolis faz a entrega dos tablets emprestados aos alunos selecionados de baixa renda

A secretária municipal de Educação e Esporte de Itaiópolis, Marlete Arbigaus, juntamente com a Assistente Social do Município, Vania Campregher, iniciaram nesta quinta-feira (04), a entrega dos aparelhos eletrônicos Tablets adquiridos pelo município e emprestados temporariamente aos alunos de baixa renda da rede municipal de ensino, que foram previamente selecionados pela avaliação social realizada pela Assistência Social.

Para a seleção, a assistente social Vania Campregher realizou visita domiciliar e utilizou-se de critérios de renda, realizando o estudo socioeconômico de toda a família que compartilha a residência com a criança, e o acesso ou não à internet nesses lares. A inscrição no cadastro único e as informações nele contidas foi outro critério utilizado como parâmetro à realidade observada na visita, o que culminou no parecer social desta profissional.

A iniciativa de fornecer alguns tablets adveio da importância da equidade entre todos os alunos da rede municipal de ensino em relação ao uso da Plataforma de Ensino “EadRESOLVE”, que já está vigorando em Itaiópolis como regra do Sistema Municipal de Ensino para a realização das atividades não presenciais.

A secretária Marlete Arbigaus pondera que “É um momento desafiador para a educação, mas também é inegável que os novos tempos já estão aí e que o uso da tecnologia para praticamente tudo já é primordial. Como a regra no nosso município é o uso da plataforma de ensino seria injusto deixarmos de fora aqueles alunos que possuem acesso à internet nas suas casas, mas que ninguém da família tem ou pode comprar um aparelho compatível com a plataforma.”

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Itaiópolis ressalta que a seleção dos alunos ocorreu em conformidade com o estabelecido na resolução nº 002, de 20 de maio de 2020 e a assistente social designada atuou em conformidade com sua ética profissional. A secretária Marlete finaliza com um pedido: “Nossos alunos foram agraciados com uma grande oportunidade para desenvolver suas habilidades e estão tendo o privilégio de poder acessar uma plataforma de ensino totalmente gratuita e com diversos recursos tecnológicos. Por isso peço que nossos alunos e seus pais ou responsáveis compreendam para que possamos navegar juntos nesses novos tempos da tecnologia, pois temos uma equipe pronta para auxiliá-los em qualquer dificuldade com a plataforma”.