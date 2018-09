Itaiópolis fica com nota acima da meta no ensino fundamental e abaixo no ensino médio

Saiu o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 2017, indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.

Itaiópolis ficou acima da meta estipulado pelo Ministério da Educação (MEC) nos anos inicias do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e abaixo nos anos finais (6º ao 9º ano), assim como no ensino médio.

Itaiópolis ficou com nota 6,0 para os anos inicias do ensino fundamental. A meta era 5,5. Nos anos finais a nota foi de 5,1, dois décimos abaixo da meta que era de 5,3. Já no ensino médio seguiu as demais cidades do país não atingindo a meta e alcançado a nota 3,5.

Dentre as cidades da região Irineópolis obteve a melhor nota no ensinfo fundamental do 1º ao 5º ano, 7,6, seguida de Papanduva (7,0), Canoinhas (6,7) e Mafra (6,6). Do 6º ao 9º Canoinhas obteve a maior nota 5,3, logo depois aparecem Major Vieira (5,2), Irineópolis (5,5) e Itaipólis (5,1).

No ensino médio nenhuma cidade alcançou a meta. Mafra, cidade que alcançou melhor desempenho na região ficou com nota 4,0.

O Ideb é realizado desde 2007 de dois em dois anos e foi formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.

As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.

O índice funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.