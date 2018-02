Itaiópolis investe na saúde o dobro do que a lei determina

Segundo a Secretaria de Saúde do município, mesmo com todas as dificuldades e falta de recursos, vem investindo na saúde quase o dobro do que a lei determina que é de 15% dos impostos e transferências.

Segundo o secretário nos postos de saúde hoje o grande problema é a contratação de um profissional de odontologia, já que a parte médica está toda coberta. Na questão do dentista foi realizado um processo seletivo onde o primeiro colocado desistiu da vaga e agora foram chamados os 2º e 3º colocados, respectivamente. Um deles será contratado para atender as comunidades de Iracema, Moema e Paraguaçu.

Bento anunciou que o município contratou um médico psiquiátrico e que começa a atender a partir do dia 23.

Sobre as consultas e exames fora do município, o secretário disse que com a frota nova de veículos e o convênio com o Cisamurc (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado) o atendimento está sob controle.

Apontou ainda que o Hospital Santo Antonio vem recebendo elogios da população e que dentro das possibilidades e falta de recursos o atendimento no nosocômio está regular.

Pedia paciência da população, para que todos entendam e emergência de cada um e que mesmo com toda essa crise Itaiópolis esta fazendo milagre, tratando a saúde com responsabilidade.