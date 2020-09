Itaiópolis mantém a tradição de homenagear a Semana da Pátria

Nesta Semana da Pátria de 2020, alusiva ao dia da Independência do Brasil em 07 de Setembro de 1822, o município de Itaiópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte tem realizado a sua homenagem diariamente em frente à sede da prefeitura, com transmissão ao vivo a partir das 8h da manhã pela página oficial na rede social Facebook.

As apresentações diárias tiveram início no dia 01 de setembro e irão encerrar no dia 07, conforme a tradição nacional. Pela programação da secretaria, cada unidade escolar do município ficou responsável pela apresentação de cada dia com o hasteamento da bandeira do Brasil ao som do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência.

Porém, para o final de semana e para o dia 07 de setembro o município reserva algumas novidades, como a participação dos professores convidados Oldair Martins, que cantará o Hino Nacional ao vivo no dia 07 (segunda-feira), e o professor da Banda Marcial Musical, Radamés Santos Bandeira, que em conjunto com alguns de seus alunos – devidamente autorizados por seus responsáveis legais – farão uma apresentação musical durante as homenagens cívicas amanhã, dia 05 (sexta-feira) e novamente no dia 07. A homenagem cívica do encerramento da Semana da Pátria ficará a cargo da equipe da Secretaria de Educação e Esporte e possui previsão de início às 09h da manhã.

Todos estão convidados a assistirem as apresentações diárias pelo Facebook ou nas proximidades da sede da prefeitura de Itaiópolis.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Itaiópolis/SC