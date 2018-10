Itaiópolis realiza evento da saúde da mulher

Neste dia 16/10/2018 a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Núcleo de Mulheres Empreendedoras do Município de Itaiópolis (CDL) e com o Lions Club, realizaram o Evento Especial de Saúde da Mulher, denominado Bingo Rosa. O evento teve como objetivo, despertar na mulher Itaiopolense o incentivo ao autocuidado, conscientizando a mulher da importância da detecção precoce do Câncer de mama de modo a aumentar as chances de cura da doença.

O câncer de mama está entre os tipos da doença que mais acometem mulheres em todo o mundo, algo em torno de 25%, perdendo apenas para o câncer de pele. Ele comumente costuma atingir mulheres a partir dos 35 anos de idade, tendo os seus riscos aumentados a partir dos 50 anos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante o evento contamos com o depoimento de pessoas que tiveram a doença, sensibilizando as mulheres sobre a importância do autocuidado.

Contamos com uma dança de conscientização para detecção precoce da doença, realizada pelas enfermeiras da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica do município, logo seguido de uma palestra interativa, administrada por Araci Guelbke Wielewski sobre como obter qualidade de vida e ser feliz. Logo após a palestra deu-se início ao 1º Bingo Rosa, com prêmios doados pelo comércio de Itaiópolis, adquiridos pelo CDL Local.

O Lions Club realizou vendas de pastéis e bebidas com lucro destinado a ações sociais. Participaram do evento 192 mulheres.

Devido ao mal tempo, não foi realizado a tradicional caminhada rosa, programada para o término do bingo.