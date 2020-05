Itaiópolis supera a meta de vacinação da gripe nos grupos de idosos e profissionais da saúde

Segundo o VACINÔMETRO, uma ferramenta do Ministério da Saúde que acompanha em tempo real o mapa de vacinações em todo território nacional, indica que as duas primeiras fases da campanha de vacinação contra a influenza no município de Itaiópolis foram cumpridas com grande êxito.

Na primeira fase da campanha, de 23 de março a 15 de abril, foram vacinados idosos e trabalhadores da saúde, houve uma cobertura vacinal de 99,68%, onde 2.214 idosos foram vacinados num total de 2.221.

Já nos trabalhadores da saúde houve um superávit de cobertura vacinal de 111,46%, ou seja, numa população alvo de 192 pessoas, foram aplicadas 214 doses. Itaiópolis foi um dos poucos municípios que conseguiu superar a meta de vacinação nas duas primeiras fases da campanha nacional de vacinação contra a influenza (gripe).

A terceira fase teve início na segunda-feira (11) e está dividida em duas etapas. De 11 a 17 de maio, com foco nas pessoas com deficiência; crianças de 6 meses, e menores de 6 anos; gestantes; mães no pós-parto até 45 dias. A segunda será entre 18 de maio a 5 de junho e estão incluídos os professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos.

A Secretaria de Saúde de Itaiópolis, alerta que a população deve ir até um posto de saúde para receber a vacina contra a gripe, independentemente da pandemia da COVID-19 e que o município está preparado para oferecer a vacina de forma segura aos grupos prioritários. O posto de saúde central está atendendo das 8h da manhã até às 10h da noite toda a população inclusive nos casos suspeitos da covid, bem como as demais enfermidades.

A meta é vacinar mais de 90% de todos os públicos previstos para as três fases da campanha, com encerramento previsto para junho.