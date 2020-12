Itaiópolis tem a primeira morte de bugio por febre amarela confirmada

Compartilhar no Facebook

Foi confirmada na tarde desta segunda-feira (7) a primeira morte, em 2020, de um macaco bugio por Febre Amarela em Itaiópolis. O animal havia sido encontrado no início do ano, em fevereiro, na localidade Contagem Schadeck.

Segundo a Vigilância Epidemiológica o resultado saiu somente agora porque o laboratório que analisa as amostras do animal para identificar a doença é o mesmo que realiza as análises da Covid-19.

Neste ano Itaiópolis já registrou 46 mortes de macacos e 19 coletas foram feitas. A Vigilância Epidemiológica alerte que todo o macaco encontrado morte deve ser informado ao órgão, assim como animais com comportamento estranho. As ossadas também devem ser notificadas.