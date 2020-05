Itaiópolis tem a primeira perda pela Covid-19; casos na região disparam

Compartilhar no Facebook

Ao meio-dia desta última segunda-feira 25 era anunciado o primeiro óbito de coronavírus em Itaiópolis.

Trata-se de um homem de 66 anos, diagnosticado com a doença no sábado 23, que tinha outras comorbidades pré-existentes. A família dele continua em isolamento.

Numa live no facebook oficial da Prefeitura, Reginaldo Fernandes, lamentou a morte do munícipe e pediu à população para que continue atenta às medidas de prevenção e isolamento social. “É uma doença séria e não queremos que ninguém mais seja acometido por este vírus”, disse o prefeito.

Até o fechamento desta edição Itaiópolis contava com 03 casos confirmados, 01 óbito, 03 casos suspeitos e 20 pacientes sendo monitorados. E dos 2 casos ativos, 1 recuperado.

Na região

Casos em Três Barras não param de surgir, até o fechamento desta edição já eram mais dez novos casos de covid-19 nesta quinta-feira, 28. Agora o município soma 116 pessoas diagnosticadas com o vírus. Destas, 15 já estão recuperadas e liberadas para o convívio social. Para muitos técnicos da área, o município pode ser considerado o epicentro do planalto norte. Porém os casos podem estar aumentando devido a quantidade de testes que estão sendo feitos, ao contrário de muitos outros municípios da região. Cerca de 5.000 novos testes estão sendo feitos no município.

O município de Canoinhas, novos casos também estão disparando. Até o momento já são 22 casos e outras 78 pessoas estão sendo monitoradas

Papanduva continua com 14 casos confirmados, 3 óbitos e 97 pessoas sendo monitoradas.

São Bento do Sul conta com 27 casos, 1 deles encontra-se na UTI e cerca de 10 casos suspeitos.

Rio Negrinho, com 09 casos confirmados e 5 suspeitos. Os demais municípios da região continuavam estáveis até o fechamento desta edição.