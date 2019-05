Itaiópolis terá Mostra Medieval e 2ª Caminhada Ecológica e Cultural

1 de 4

No próximo mês, no dia 16 (domingo), acontecerá em Itaiópolis a 1ª Mostra Medieval Pedra Molhada. Um evento com temática medieval que busca proporcionar uma imersão desse período histórico aos participantes, divulgando artistas e artesãos locais e regionais.

O evento será no bosque da paróquia Sagrada Família – distrito de Iraputã/Iracema – das 11 horas às 17 horas e contra com: exposição de armas e armaduras pelo ferreiro medieval Murilo Ferreira, apresentação de combate Viking pelo Clã Skjaldborg de Curitiba; estande de arquearia com Oldair Martins; apresentação musical com Edson Tureck; feira de artesãos com Isabella Tureck; Quinta da Nina, Jucilene de Miranda Ferreira, Marcos Jakubiak, Thiago Roberto Pensak; degustação e venda de Hidromel Yggdrasill (Clã Skjaldborg); e chopp artesanal da cervejaria Rech Beer.

Ainda haverá almoço na paróquia com reserva antecipada no valor de R$ 30,00.

2ª Caminhada Ecológica e Cultural Circuito Ucraniano de Iracema

Junto com a Mostra Medieval vai acontecer a 2ª Caminhada Ecológica e Cultural Circuito Ucraniano de Iracema. A participação na caminhada é gratuita.