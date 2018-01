Itaiópolis terá o programa “Jovens Empreendedores”

Compartilhar no Facebook

Estiveram presentes na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Cristiano Pedrolli e José Luiz de Oliveira, para repassar orientações sobre o Programa JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), a fim de ser trabalhado nas escolas. O JEPP faz parte do Programa Cidade Empreendedora em Itaiópollis. O encontro ocorreu no dia no dia 13/12.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A solução educacional do Sebrae para esta etapa da Educação Básica é o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP, destinado a fomentar a educação e a cultura empreendedora. O curso procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender e o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gerência da própria vida (pessoal, profissional e social).