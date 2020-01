Itaiópolis terá treinamentos gratuito em planejamento e implantação de negócios no turismo rural

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), promove neste mês de janeiro 38 treinamentos gratuitos no norte catarinense, abrangendo 10 municípios. O objetivo é o aumento da eficiência produtiva da propriedade rural e, consequentemente, dos resultados Econômicos.

Aproximadamente 500 produtores e trabalhadores rurais serão contemplados.

Em Itaiópolis ocorrerá os cursos de jardineiro, nos dias 16 e 17, na Pastoral da Criança/Bom Jesus; artesanato com pintura de 21 a 24 em Rio da Areia; e Turismo Rural – planejamento e implantação de negócios nos dias 30 e 31 na Casa da Cultura.

Em Canoinhas serão ministrados oito cursos: Inclusão Digital Rural – Informática Básica 2, nos dias 13 e 14, na Escola da Água Verde; Operação e Manutenção de Roçadeira, de 14 a 15, na sede da Epagri e também, de 16 a 17, na comunidade de Pedra Branca; criação de bezerras e novilhas de

20 a 21 na comunidade de Pedra Branca; Jardineiro de 22 a 23 na comunidade de Salto da Água Verde; processamento de carne de frango nos dias 27 e 28 na comunidade de Pedra Branca; artesanato com fibras naturais de 27 a 29 no Sítio das Flores Santo da Água Verde; e processamento de carne suína de 29 a 30 na comunidade da Encruzilhada.

Em Campo Alegre serão abordados os seguintes assuntos: confeitaria e emissão de nota fiscal eletrônica do produtor rural. O primeiro nos dias 23 e 24 no salão da Igreja Saltinho. O segundo será ministrado em duas datas, no dia 27 e respectivamente 29 na sede do Sindicato Rural.

Entre as capacitações promovidas em Major Vieira estão: motosserra – operação e manutenção no corte de árvores de 27 a 29 na Colônia Ruthes, e artesanato com pintura de 28 a 31 na sede do Sindicato do Produtor Rural do município.

Em Monte Castelo serão ministrados os cursos de jardineiro nos dias 20 e 21 no salão da igreja de Bairro Novo; floricultura nos dias 21 e 22 em Rodeio Grande; Segurança e Saúde no trabalho com agrotóxicos de 27 a 29 em Rancho Grande; e qualidade do leite 29 e 30 em Rio das Antas.

Os treinamentos de inclusão digital rural – informática básica 2, olericultura orgânica, floricultura e operação e manutenção de roçadeira ocorrerão em Papanduva. O primeiro nos dias 21 e 22 no laboratório de informática da sede Sindicato Rural. O segundo de 27 a 28 na propriedade de Marcelo Rafalski, localizada na Floresta São João. O terceiro de 28 a 29 em Rondinha; e o último de 30 a 31 na propriedade de Batista em Pratinha.

Os assuntos explanados em Porto União serão sobre manejo de gado leiteiro de 23 a 24 na Igreja de Lança; olericultura básica de 30 a 31 em Pintadinho; e o curso de Jardineiro em Aquiles Sthenguel nos dias 23 e 24.

Em São Bento do Sul ocorrerá os treinamentos de primeiros socorros nos dias 27 e 28 e de 29 a 30 na sede do Sindicato; operação e manutenção de roçadeira de 27 a 28 na Escola Sofia da Serra Alta; e cultivo protegido de hortaliças de 29 a 30 na casa de Otto Muller.

O presidente do Sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, destaca que “as oficinas têm como objetivo transformar e qualificar os produtores rurais, apresentando meios de suprir as necessidades diárias e agregar conhecimento para atingir bons resultados nas propriedades”.

INSCRIÇÕES

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, enfatiza que os cursos objetivam promover a formação profissional e incentivar o empreendedorismo. Nesse sentido, os produtores rurais devem efetuar as inscrições por meio do Sindicato Rural do município. As capacitações estão disponíveis no site do Senar/SC (www.senar.com.br), com especificação de carga horária, local e data de realização.