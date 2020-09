Itaiópolis ultrapassa os 100 casos de Covid-19

Desde o dia 17 de abril quando o município registrou o primeiro caso de Covid-19, até ontem, Itaiópolis já contabilizou mais de 108 pacientes infectados pelo coronavírus.

Na terça e quarta-feira (15 e 16), foram 11 diagnósticos positivos: quatro homens (37, 41, 46 e 60 anos), cinco mulheres (30, 38, 40, 53 e 54 anos) e dois menores de idade, de três e seis anos. Os recuperados somam 104 pacientes.

A boa notícia é que apenas uma pessoa está em tratamento, considerando alguns diagnósticos IgG, onde a infecção se deu há algum tempo e, portanto, a pessoa já adquiriu imunidade ao vírus.

Estatísticas

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde na tarde de ontem, a maioria dos casos está na área central do município, com 24 casos. Já o bairro com maior incidência é a Vila Nova com 13 casos e os menores, são as localidades de São Roque, Rio da Estiva, Iracema, Contagem Worell, Bom Sucesso e Poço Claro, todas com apenas 1 caso. (Veja o gráfico abaixo).

Com relação a faixa etária, As pessoas entre 40 à 49 anos, são as mais afetadas, com 24 casos. Já os idosos entre 70 e 79 anos, são os menos, com apenas 4 casos. (Veja o gráfico abaixo).