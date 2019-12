Lançado oficialmente em Itaiópolis os trabalhos para elaboração do plano municipal de turismo

1 de 5

Aconteceu no último dia 05, na Câmara Municipal de Vereadores, a solenidade de Lançamento Oficial dos trabalhos de elaboração do (PDITS), Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável para o município de Itaiópolis.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, empresários, membros do Conselho Municipal de Turismo e comunidade itaiopolense.

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável tem como objetivo principal o desenvolvimento do turismo de forma integrada e sustentável, associado à valorização cultural, à preservação ambiental e a participação comunitária, tendo como resultado final a geração de emprego e renda.

O PDITS se constitui no orientador básico dos futuros investimentos na atividade turística da região, tanto no que se refere ao poder público, quanto em relação a possíveis parcerias e investimentos do setor privado.

Segundo com Luis Sérgio Paes, Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo, “a ação permitirá o levantamento do potencial que a cidade possui, permitindo uma visão mais clara de tudo o que o município precisa, como capacitação de mão de obra, necessidade de infraestrutura e prospecção de investimentos”.

O contrato para execução do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável para o município de Itaiópolis é uma parceria e investimento da administração municipal por meio do prefeito Reginaldo Fernandes e SEBRAE, sendo este um passo muito significativo para o fortalecimento do turismo em Itaiópolis.