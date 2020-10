A atual administração municipal de Itaiópolis através da Secretaria de Obras está realizando mais uma importante obra no interior do município. Nesta semana teve início a drenagem pluvial para posteriormente fazer a pavimentação com anti pó do loteamento Hamiltão situado no bairro km 34, onde irá de encontro ao anseio desta tão importante obra aguardada por aquela comunidade.

