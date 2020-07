A Secretaria de Obras de Itaiópolis retomou as obras no bairro Vila Dresseno mais conhecido como Vila Gaúcha. As ruas: Alan Kardec, Ricardo Koening, Guilherme Lang, e rua Prefeito Pedro Veiga, existentes no bairro Vila Dresseno estão recebendo uma camada de asfalto, são mais de 6.600m² de asfaltamento que vão beneficiar mais de 300 moradores do bairro.

