Motorista perde controle de veículo e colidiu em barranco

No inicio da tarde do último domingo (15/03), por volta das 12h50min à equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, se deslocaram até a localidade de Santo Antonio para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

A guarnição de atendimento  pré-hospitalar ao chegar ao local, depararam com um veículo GM/Astra, placas de Itaiópolis, aonde seu motorista veio a perder o controle e acabou colidindo num barranco.

No veículo ale do motorista que sofreu fermentos no membro superior direito, estava uma passageira (mulher), saiu ilesa do acidente, sem ferimentos visíveis.

O motorista e a passageira foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio para avaliação médica.