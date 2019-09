Mulheres Empreendedoras de Itaiópolis fazem visita técnica em empresas de Porto União e Irineópolis

Compartilhar no Facebook

No último dia 17 o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Empresarial – ACI e CDL de Itaiópolis realizaram a segunda visita técnica do grupo. Ao todo participam do núcleo 22 mulheres.

A visita foi feita nas cidades de Porto União e Irineópolis, passando pela fábrica de Steinhaeger e depois no Parque do Monge João Maria, na Pousada Recanto Bela Vista – onde a empresária Cláudia Sander Mielke contou um pouco de sua história -, visitaram ainda ao Casarão Domit e a Pousada Águas de Valões, da empresária Léa Unterstell Corrêa que relatou sua trajetória empresarial.

O objetivo das visitas técnicas é da a oportunidade do compartilhamento de experiências entre as mulheres empreendedoras.