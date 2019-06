NASF monta túnel na Praça Brasil para demonstrar os males do cigarro

Compartilhar no Facebook

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF promoveu na terça-feira (11) na Praça Brasil o Programa de Combate ao Tabagismo ‘Vida Sim, Cigarro Não’.

Para demonstrar os males que o cigarro traz à saúde a equipe do NASF construiu um túnel na Praça. No túnel os profissionais da saúde mostravam e explicavam o que o uso do cigarro pode causar.

TABAGISMO

O tabagismo é uma doença crônica resultante da dependência à nicotina e um fator de risco para mais de 50 doenças, entre elas vários tipos de câncer, asma, infecções respiratórias e doenças cardiovasculares. Sua prevalência vem reduzindo progressivamente, entretanto, ainda se mostra expressiva em certas regiões e grupos populacionais mais vulneráveis.