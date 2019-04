Núcleo de Ensino dos Bombeiros de Itaiópolis tem novo comando

Compartilhar no Facebook

Em cerimônia interna, realizada na tarde do sábado (13), o comandante Anderson, oficializou a posse do novo chefe do Núcleo de Ensino e Instrução da corporação, onde assumiu o posto o bombeiro voluntário Rafael Wengezyn.

Rafael é natural de União da Vitória-PR, e atua na corporação há um ano.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Anderson explica que o setor de instrução é um dos setores mais importantes da entidade, pois está diretamente ligado à qualidade dos atendimentos ofertados à população.

Dentre as metas do Núcleo, a ideia é dar continuidade aos trabalhos já realizados, como a formação de novos bombeiros, os treinamentos internos aos bombeiros já atuantes bem como a capacitações a comunidade, especialmente na área de prevenção.