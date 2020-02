Núcleo de Mulheres Empresárias monta o planejamento de ações para 2020

Na manhã da quarta-feira (19), o Núcleo de Mulheres Empresárias da Associação Empresarial de Itaiópolis realizou a sua primeira reunião do ano para definir as ações deste ano. 20 nucleadas estiveram presentes.

Ficou definido que será realizada a 2ª Edição da Gincana Empresarial #empreendedorjunior, visitas empresariais na cidade de São Bento do Sul, além da 2ª Edição do Café com Beleza que será no dia 7 de outubro. Ano passado o Café com Beleza foi um sucesso de público, reuniu cerca de 250 mulheres.

Outras atividades também serão preparadas, uma delas para setembro onde as mulheres empreendedoras serão convidadas a contar o seu Case de Sucesso, servindo de inspiração para outras mulheres.