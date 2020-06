Painel ilustra a cultura ucraniana na fachada da Pré-Escola Anjo da Guarda de Iracema

Nesta semana os alunos da pré-escola Anjo da Guarda do Distrito de Iracema foram presenteados com a entrega de um painel em mosaico com ilustrações da cultura ucraniana como as pêssankas, flores de papoula, figuras do folclore e da arquitetura religiosa.

O painel de 6,20 m x 1,20 m é composto por mais de 18.000 tesselas (pastilhas de cerâmicas) coloridas coladas lado a lado formando o mosaico que enaltece a cultura ucraniana.

A obra foi projetada pela Casa da Cultura em 2016 e teve seu início no ano de 2017 com o apoio da Secretaria de Educação. Neste ano o projeto foi retomado e envolveu os alunos e professores de Arte da Escola Amandus Bauer.