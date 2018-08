Parar de fumar é possível com o programa de terapia em grupo do NASF de Itaiópolis

Para quem pretende se livrar do vício do cigarro, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria Municipal de Saúde, está desenvolvendo todas as terças-feiras no ESF Central que fica ao lado do Fórum de Itaiópolis, terapias em grupo para motivar os fumantes a parar com o cigarro.

Uma equipe capacitada formada por: assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista e médico, espera você para ajuda-lo à parar de fumar, com auxílio de medicamentos fornecido semanalmente ao final de cada encontro.

Para maiores informações compareça até uma unidade de saúde, ou entre em contato pelo telefone 3652-1676, ESF Central.