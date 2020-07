Parcerias fortalecem o turismo rural em Itaiópolis

O Sindicato dos Produtores Rurais de Itaiópolis e Senar/SC, com apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo (Casa da Cultura e Biblioteca Pública) e do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, realizaram no início deste mês de julho, mais uma etapa do Treinamento de Formação Profissional Rural, Turismo Rural.

Desta vez, o tema foi “Utilização dos Recursos Naturais”. Este treinamento tem no total cinco etapas e as já realizadas abordaram assuntos como a identificação e seleção de oportunidade de negócios, planejamento e implantação de negócios, acolhida no meio rural e produtos artesanais como recursos turísticos.

Esses eventos fazem parte da linha de ação prestação de serviços do Senar e o público alvo é todo aquele que tem alguma atividade econômica relacionada ao turismo rural e qualifica também pra a ocupação de guia de turismo.

Alguns participantes desta e de outras etapas já mostraram interesse em realizar empreendimentos na área do turismo, relacionados ao meio ambiente tais como a criação de hotel-fazenda ou pousada; local de comercialização de comidas típicas, criação de trilhas e também a realização de caminhadas, semelhantes à aquelas que já vem sendo realizadas no município.

O conteúdo abordado nesta etapa trouxe temas como turismo e meio ambiente, impactos do turismo sobre o meio ambiente, produtos turísticos, o mercado turístico em áreas naturais, planejamento de um sistema de trilhas e caminhadas, tipos de práticas ecoturísticas, pacotes e roteiros.

A próxima etapa será realizada no início de agosto e concentrará as visitas aos pontos turísticos do município.

Em Itaiópolis está em fase final o PDITS – Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável que tem por objetivo desenvolver o turismo do município, de forma integrada e sustentável. Com este investimento e a parceria com o SEBRAE, ganha o setor turístico, com o seu fortalecimento e também todas as nossas comunidades, com mais geração de emprego e renda.