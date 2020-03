Pátio do Centro de Educação Infantil Crescer ganha cobertura

A Secretaria de Educação e Esporte de Itaiópolis realizou obras de revitalização com o objetivo de promover mais conforto aos alunos do Centro de Educação Infantil Crescer.

Foi construída a cobertura do pátio da escola, uma antiga reivindicação da comunidade escolar, além da construção do muro, pintura entre outros reparos necessários.

Segundo a Secretaria, com as obras, principalmente com cobertura do pátio, os alunos terão um lugar adequado, humanizado, para o momento da aprendizagem e da diversão.