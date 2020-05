Patrulha Covid-19 fiscalizou cerca de 30 estabelecimentos em Itaiópolis

As fiscalizações ocorreram no último sábado 9 e segunda 11 e terça 12 e quarta-feira 13 nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Papanduva e Monte Castelo

Diante de muitas denúncias a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) reforçou a fiscalização dos estabelecimentos comercias de Itaiópolis, Mafra, Papanduva e Monte Castelo no último sábado (9). Ao todo 76 estabelecimentos – bares, lanchonetes, postos de combustíveis e conveniências -foram visitados e um foi notificado.

Na segunda-feira 11, e terça-feira 12, houve nova fiscalização nestes 4 municípios, onde cerca de 100 estabelecimentos comerciais foram visitados pela Patrulha Covid-19 da PM, sendo 40 em Mafra; 20 em Itaiópolis; 20 em Papanduva e 20 em Monte Castelo.

Não foram encontradas irregularidades em nenhum desses estabelecimentos, não sendo expedida nenhuma notificação, nem tampouco sendo efetuada qualquer interdição.

Já na quarta-feira 13, a Gemfa fiscalizou mais 60 estabelecimentos comerciais, sendo: 20 em Mafra; 10 em Itaiópolis; 20 em Papanduva e 10 em Monte Castelo, Não foram verificadas irregularidades em nenhum desses estabelecimentos, não sendo expedida nenhuma notificação, nem tampouco sendo efetuada qualquer interdição.

A ação da Polícia Militar foi para verificar se os comerciantes estão cumprindo o que estabelece os decretos do governo estadual e nas portarias da Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de evitar medidas administrativas como notificações, multas, interdições e até medidas judiciais.

Salientamos que a implantação da Patrulha Covid-19 propiciou um aporte no policiamento preventivo no comércio em geral. Dados estatísticos apontam para uma redução de 50% no índice de ocorrências de todas as naturezas envolvendo estabelecimentos comerciais nos quatro municípios da área de atuação da Gemfa. Nos meses de abril e maio de 2019 foram registrados 28 atendimentos e no mesmo período deste ano foram registrados 14 atendimentos.