Pavimentação das rodovias que cruzam Itaiópolis estão adiantadas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Mafra, Abel Schroeder deu uma ótima notícia aos itaiopolenses. O secretário anunciou que a pavimentação das estradas – SC-477, SC-112 e SC-114 –, que ligam Dr. Pedrinho a Papanduva, está dentro do cronograma com 75 km pavimentados dos 100 previstos.

“Hoje já da para ir da Moema até a Volta Grande em Rio Negrinho, são 44 km pavimentados”, falou.

No trecho de Papanduva até a Moeminha – cerca de 27 km – 21 já estão asfaltados, faltando apenas 6 km receberem a pavimentação, serviço que deve ser feito até fevereiro de 2018.

A pavimentação destas rodovias, principalmente as SC-477 e SC-114 que cruzam Itaiópolis, é uma solicitação antiga de vários municípios do planalto norte e vai ligar os municípios de Papanduva e Doutor Pedrinho, encurtando em torno de 100 quilômetros o trajeto entre o planalto norte e o vale do Itajaí. As obras de pavimentação asfáltica estão em andamento em diversos trechos da rodovia.

No total, considerando todos os trechos em obras, serão pavimentados aproximadamente 100 quilômetros. Os recursos são provenientes da Corporação Andina de Fomento, do BNDES e de recursos próprios do governo do estado.