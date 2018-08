Plano de Desenvolvimento Econômico – PEDEM

1 de 3

Itaiópolis está desenvolvendo através do programa Cidade Empreendedora o PEDEM (Plano de Desenvolvimento Econômico) em parceria com o SEBRAE. O objetivo é estimular o desenvolvimento econômico do município, com o fortalecimento das micro e pequenas empresas e com o incentivo e a orientação aos novos empreendedores, realizando reuniões de resolução de problemas nos setores produtivos definindo ações prioritárias para o desenvolvimento local.

Trata-se de uma metodologia do SEBRAE/SC que compõe alem de outras ações, a realização de seminários de planejamento para priorizar e definir projetos estratégicos para o desenvolvimento do município em longo prazo.

Para a classe empresária da cidade o programa veio para ficar, pois o desenvolvimento na área econômica de Itaiópolis trará benefícios a todos que fazem parte da cadeia produtiva no município.

Esta é mais uma ação desenvolvida pela administração municipal visando garantir um futuro próspero para o município de itaiópolis.