O comandante da Guarnição Especial de Mafra – Gemfa, tenente-coronel PM Marcelo Pereira, efetuou a entrega de uma carabina calibre 556 para ser utilizada pelos policiais militares do Grupamento da PM de Itaiópolis.

A entrega foi feita na quarta-feira, dia 10, durante uma visita do comandante do Gemfa ao prefeito Reginaldo Fernandes. Na ocasião foram abordadas questão quanto a segurança pública do município.