PM e bombeiros continuam a fiscalizar estabelecimentos comerciais na região

Bombeiros realizam 60 vistorias sanitárias em Itaiópolis e Mafra

A Patrulha Covid-19 da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) continua fiscalizando os estabelecimentos comerciais dentro da sua área de atuação. Nesta quarta-feira (20) foram vistoriados 20 estabelecimentos em Mafra, 10 em Itaiópolis, 18 em Papanduva em 10 em Monte Castelo.

Assim como nas demais vistorias nenhuma irregularidade foi encontrada, não sendo necessária fazer notificações.

A ação da Polícia Militar é para verificar se os comerciantes estão cumprindo o que estabelece os decretos do governo estadual e nas portarias da Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de evitar medidas administrativas como notificações, multas, interdições e até medidas judiciais.

Bombeiros também estão fiscalizando

Atendendo o que diz o artigo 1º do decreto estadual que normativa as atividades durante a pandemia do coronavírus, “Ficam a Polícia Militar, a Polícia Civil e os Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina, a partir de 22 de abril de 2020, autorizados a agir na condição de autoridade de saúde em todo o território catarinense, cabendo-lhes a fiscalização de todos os serviços e atividades liberadas a funcionar sob regramento especial durante a vigência da pandemia do COVID-19”, o Corpo de Bombeiros de Mafra está realizando vistorias sanitárias.

Entre os dias 5 (quarta-feira) e 18 (segunda-feira) 60 vistorias foram feitas nas cidades de Mafra e Itaiópolis. Número que compreende 13,39% de todas as vistorias realizadas pelos quarteis que pertencem ao 9º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Canoinhas.

As ações são preventivas e orientativas. Em todos os estabelecimentos visitados nenhuma irregularidade foi encontrada.