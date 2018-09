População de Itaiópolis aumentou apenas 0,20% em uma ano, diz IBGE

Foi divulgada no último dia 30 de agosto as ovas estimativas sobre a população brasileira e também o perfil populacional de 5.570 municípios brasileiros. Segundo os dados, a população do Brasil já alcançou a marca de 208.494.900 habitantes, número superior aos 206 milhões registrados no ano passado. Em 2015, a população do país somava 204 milhões de pessoas.

A população de Itaiópolis saltou de 20.301 habitantes em 2010, já em 2018 a projeção é 21.556 habitantes. Em 2017 a população era de 21.506 habitantes, aumentando apenas 50 moradores, cerca de 0,20% em um ano, segundo o levantamento do IBGE.

O estudo do IBGE aponta Itaiópolis como à quarta maior cidade na região da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte, ficando atrás de Mafra – primeira colocada – com 56.017 mil habitantes, Canoinhas com 54.319 mil e de Porto União com 35.250, e a frente de Papanduva (19.218), Três Barras (19.183), Irineópolis (11.155), Monte Castelo (8.280), Major Vieira (8.048) e Bela Vista do Toldo (6.311). No estado ocupa a 60ª posição entre as 295. Os municípios de Canoinhas e Monte Castelo tiveram sua população reduzida. Canoinhas em 2017, tinha uma população de 54.403 habitantes, em 2018 reduziu para 54.319 habitantes, uma queda populacional de 0,10%. Já o município de Monte Castelo, teve uma queda populacional ainda mais significativa de 2,20%, onde em 2017 tinha 8.471 habitantes, em 2018 passou a ter 8.280 habitantes, perdendo 271 moradores em um ano, um dos municípios que mais perdeu habitantes do estado, segundo o IBGE.

Segundo o IBGE o estado de Santa Catarina tem hoje 7.075.494 habitantes, ocupando a 11ª posição no ranking nacional. O menor em população da região sul, o Paraná conta com 11.348.937 habitantes e o Rio Grande do Sul está com 11.329.605 habitantes.

As populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2010.