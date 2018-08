Postos de saúde de Itaiópolis serão reestruturados

Assim que assumiu a pasta da Saúde, o secretário Felipe Tavares nos disse que faria uma reestruturação nos postos de saúde de Itaiópolis que precisassem de manutenção.

Conforme prometido começaram as visitas nos PSFs do município, analisando junto com o departamento de Engenharia as estruturas físicas inicialmente, do posto do bairro Vila Nova.

Em conversa com os funcionários, Felipe perguntou se os equipamentos estavam em condições de uso, o qual obteve uma resposta positiva e também o que na opinião dos funcionários seria necessário para que se possa prestar um serviço de maior qualidade para a população de Itaiópolis.

As primeiras melhorias feitas no PSF do Bairro Vila Nova serão referentes à acessibilidade com a construção de calçada, colocação de um toldo para que as pessoas que irão procurar atendimento de manhã não fiquem aguardando a céu aberto, assim como a construção do muro que cerca o PSF e também a pintura do prédio.