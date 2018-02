Prefeito de Itaiópolis agradece o governador Raimundo Colombo pela obra da SC-477

Compartilhar no Facebook

Durante a inauguração da SC-477 o prefeito Reginaldo Fernandes enalteceu a obra destacando que o fato ficará marcado na história de Itaiópolis e do planalto norte, “O planalto norte está em festa”, disse em direção ao governador Raimundo Colombo.

O prefeito falou que a obra era esperada a mais de 50 anos, “Desde o tempo do [governador] Celso Ramos escutava ainda criança, que um dia sai o aslfato”, destacando que “foi preciso um homem de visão, que sabe enxergar Santa Catarina por inteiro”, se referindo ao Colombo.

Prefeito de Itaiópolis por três vezes, Reginaldo comentou que sempre olhou para o mapa do estado e via um vazio na nossa região e que agora isso não acontecerá mais com a inauguração da SC/477.

Apontou a obra como o maior investimento rodoviário do estado com 100 km de estrada e R$ 225 milhões de investimentos, onde atrairá novas empresas, fará com que o comércio cresça e irá fortalecer a produção agrícola da região.

No final do seu discurso agradeceu o governador pela liberação da obra de revitalização da estrada de acesso ao município. No próximo dia 22 deve acontecer a licitação para escolha da empresa que executará os serviços.