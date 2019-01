Prefeito Reginaldo Fernandes aponta 2019 como um ano de muito trabalho em Itaiópolis

Sobre o projeto de revitalização da rodovia de acesso ao município, espera que o novo governador do estado olhe com carinho para a obra e libere a sua execução. Também destacou a liberação do financiamento de R$ 5 milhões que serão aplicadas na pavimentação de várias vias do município

Na última semana o prefeito Reginaldo Fernandes falou, em entrevista, sobre os desafios que virão em 2019 e fez um breve balando sobre o ano de 2018. “A gente fez muitas coisas, mas tem muito a fazer”, falou, se referindo que ainda não conseguiu fazer tudo àquilo que precisa ser feito no município.

Disse que o maior desafio para a administração municipal é a manutenção das estradas do interior, cerca de 3 mil quilômetros, o que coloca Itaiópolis em primeiro lugar no estado com o maior número de estradas rurais. Que Itaiópolis sofre com o tipo de terreno e a qualidade das pedras, e que, em 2018 foram transportadas mais de 6 mil m³ de pedras/mês, com os caminhões percorrendo mais de 280 mil quilômetros para a recuperação das vias do interior.

Comentou também sobre o projeto de revitalização da rodovia de acesso ao município, onde espera que o novo governador do estado olhe com carinho para a obra e libere a sua execução. “O projeto está pronto, depende do governador”, realçou. Lembrou ainda que a rodovia é estadual e que os serviços de tapa buracos são feitos pelo município.

Neste ano a rodovia recebeu os serviços de pintura da sinalização e colocação de faixa elevada.

Falou que já está em contato com dos deputados estaduais e federias eleitos, com objetivo de manter um canal aberto para obtenção de recursos da união e do estado.

Destacou que 2019 será um ano de muito trabalho e de expectativas boas. O município conseguiu a liberação de um financiamento de R$ 5 milhões junto a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. – Badesc. A verba será aplicadas na pavimentação de várias ruas no município, fora aquelas que serão pavimentadas com recursos do IPTU.

“Estamos nos dedicando para fazer o Maximo que pudermos [para Itaiópolis]. Em 2019 muitas coisas boas irão acontecer [no município]”, finalizou.