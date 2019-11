Prefeitura de Itaiópolis promove ação de limpeza na SC-114

Com o objetivo de manter Itaiópolis bonita e bem cuidada, a prefeitura de Itaiópolis executou a limpeza das margens da SC-114, via que dá acesso ao município. Além do corte do mato foi feita também a poda das hortências, um dos cartões postais da cidade.

O trabalho foi executado pela equipe do departamento de Urbanismo da Secretaria de Obras e Viação.

Ainda no mês de outubro o departamento também fez o serviço de limpeza de ruas e pintura de meios fios no centro da cidade, assim como destacando a sinalização de estacionamento em áreas de saídas de veículos de casas e do comércio.

