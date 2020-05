Prefeitura de Itaiópolis vai distribuir 10 mil máscaras para a população

A medida, seguindo a orientação de que todos devem usar máscaras, tem o objetivo de ajudar na prevenção e no combate ao coronavírus, ainda mais neste momento de relaxamento da quarentena com a liberação para funcionamento de várias atividades

Itaiópolis vai receber do Governo de Santa Catarina 140 testes rápidos para detecção da Covid-19. A remessa faz parte de um pacote que o Estado recebeu do Ministério da Saúde para serem distribuídas aos municípios.

É terceira remessa que Santa Catarina recebe, nas duas primeiras foram de 36 mil testes. Estão previstas mais 5 remessas.

Mafra vai receber 7 caixas, cada uma com 20 testes e um frasco de solução tampão, somando um total de 140 testes.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que os testes serão enviados aos municípios de acordo com a sua população, cada município receberá pelo menos três caixas:

Localidades com até 5.000 habitantes/de 5001 até 10.000 habitantes – 3 caixas;

10.001 até 20.000 habitantes – 5 caixas;

20.001 até 50.000 habitantes – 6 caixas;

50.001 até 100.000 habitantes – 8 caixas;

100.001 até 170.000 habitantes – 12 caixas;

170.001 até 360.000 habitantes – 14 caixas;

Acima de 360.000 habitantes – 23 caixas.

Municípios com casos positivos, com hospitais que fazem parte da Política Hospitalar Catarinense e que possuam UPA e Samu receberão mais uma caixa por cada situação. Mafra se enquadra em todas, com isso além das 8 que receberá pelo número de habitantes, irá receber mais 4.

Itaiópolis até o momento registrou apenas um caso da Covid-19, uma senhora que realizou um tratamento de saúde fora do estado e contraiu a doença. A paciente ficou internada no Hospital Santo Antônio isolada por 14 dias. Ela já recebeu alta.

Distribuição de máscaras

A Prefeitura de Itaiópolis adquiriu 10 mil unidades de máscaras que serão distribuídas à população. A medida, seguindo a orientação de que todos devem usar máscaras, tem o objetivo de ajudar na prevenção e no combate ao coronavírus, ainda mais neste momento de relaxamento da quarentena com a liberação para funcionamento de várias atividades.