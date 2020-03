Prefeitura e hospital de Mafra firmam convênio para atender Itaiopolenses

O prefeito Municipal Reginaldo José Fernandes Luiz juntamente com o secretário de Saúde Felipe Tavares sempre em busca pela melhoria no atendimento dos munícipes, firmaram um contrato de parceria com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, objetivando suprir as necessidades tanto de consultas e exames diagnóstico complementar quanto de procedimentos cirúrgicos reduzindo custos de transporte e tempo na fila de espera.

Em um primeiro momento, serão atendidos os exames de diagnóstico que não são prontamente atendidos pelo SUS, mas que estão regulados e aguardando na fila de espera, exames estes como: tomografia, ultrassonografia, ressonâncias, colonoscopia, endoscopia digestiva e respiratória, eco doppler arterial e venoso, teste de esforço, ecocardiograma, cintilografia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, mapeamento cerebral, holter entre outros.

Em um segundo momento, a ideia é atender os procedimentos cirúrgicos que estão regulados e permanecem na fila de espera.

Segundo Felipe Tavares, a expectativa do início dos atendimentos é tão logo que, se resolva o quadro da pandemia da infecção humana pelo coronavírus quando os agendamentos tanto de exames diagnósticos como de procedimentos cirúrgicos voltarem a normalidade.