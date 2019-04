Presidente da ACI e CDL de Itaiópolis fala sobre as metas da entidade para 2019

O presidente da Associação Empresarial e CDL de Itaiópolis, o empresário Gilmar Sadloski, em entrevista, falou sobre os trabalhos da associação e das metas para este ano. A entidade representa hoje 139 empresários itaiopolenses.

Eleito junto com a sua diretoria, no início de novembro do ano passado foram eleitos para comandar a ACI e a CDL Itaiópolis no biênio 2019/2020, Gilmar assumiu a entidade já no dia 2 de janeiro e desde lá vem atuando para que a associação inicie as obras da sua sede própria.

A construção da nova sede é principal objetivo da atual gestão. Segundo o presidente da ACI/CDL o projeto já está pronto e aprovado, restando agora à obtenção de recursos para dar início às obras.

Sadloski também disse que a Associação Empresarial e a CDL manterão o foco nas ações que já vinham sendo executadas como os cursos e café palestras, assim como da sequencia e apoio ao Núcleo das Mulheres Empreendedoras.

Falou também sobre o curso de Programa de Gestão e Vivencia Empresarial – PGVE, que iniciará em breve e será diretamente para os empresários, seus sucessores e gerentes. O curso é para sócios e não sócios.

Convidou também os empresários que ainda não são sócios a conhecerem a entidade, seus serviços, convênio e ações.