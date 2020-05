Presidente da Casan participa de reunião online com a AEI de Itaiópólis

Na última segunda-feira (11) aconteceu a reunião de diretoria mensal da Associação Empresarial de Itaiópólis (AEI), que durante esta pandemia do coronavírus está sendo feita de forma online.

A reunião contou com a participação da presidente da CASAN, Roberta Maas dos Anjos, do superintendente Norte/Vale, Rangel Barbosa, do procurador geral, Allyson Alberto Mazzarin, do assessor de planejamento, Rodrigo Silva Maestri, do diretor de operação e expansão, Fabio Cesar Fernandes Krieger, do assessor de comunicação, Ricardo Stefanelli e do gerente da Casan de Itaiópolis, Walmor Geronasso.

O objetivo da reunião foi compartilhar informações sobre O superintendente Rangel Barbosa apresentou alguns dados referentes ao total de habitantes atendidos pela rede, que hoje chega a 14.266. Também enumerou que a companhia tem capacidade de 40 l/s projetada para atender os próximos 20 ou 25 anos.

Allyson Mazzarin, procurado geral da Casan informou ainda que uma consultoria contratada pela Prefeitura revisou o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), documento que ainda está sob análise da Câmara de Vereadores. O Contrato de Programa é o instrumento indispensável para que o Estado, por meio da CASAN, possa executar investimentos de grande porte na estrutura do saneamento de Itaiópolis, como o sistema de esgoto e a estação de recalque de água bruta do rio Negrinho.

Veja as principais ações que já foram realizadas e que estão em andamento e que foram detalhadas na reunião:

– Está em andamento a contratação de uma empresa para remoção de material sedimentado no fundo da represa, com o objetivo de aumentar o volume disponível de represamento e melhorar a qualidade da água, este processo tem previsão para execução em até 30 dias, enquanto o volume da represa está baixo;

– Ainda este ano será modernizada a estrutura elétrica da estação de tratamento e bombeamento de água tratada, aumentando a capacidade de recalque de água para os reservatórios;

– Está previsto para o mês de maio uma nova tentativa de perfuração de poço artesiano na Moema, se não ocorrerem problemas (por exemplo, poço improdutivo) a previsão de operação do novo poço é para agosto deste ano;

– Está em execução a substituição de 9.758 metros redes de distribuição (tubulações) nas ruas a serem asfaltadas, 40% já foi realizado.