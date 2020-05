Primeira Live Solidária de Itaiópolis será neste sábado

A Associação João Komineck detentora da Rádio Comunitária TOP FM de Itaiópolis estará realizando neste sábado (23) a sua primeira LIVE SOLIDÁRIA no município. O “Café Acústico” quadro já conhecido por seus ouvintes será apresentado nesta edição em um formato totalmente digital, com uma estrutura super moderna de câmeras, som e iluminação receberam os artistas Vagner Gordinho e Larissa França. Com previsão de início as 20:00n tendo como local a “CASA POLASKI” localizada no bairro histórico de Alto Paraguaçu.

Segundo o diretor Luis Fernando Andruchechen que está à frente desse projeto social será um programa bastante interativo, dinâmico e social.

“Já estamos algumas semanas organizando essa LIVE SOLIDÁRIA, esta sendo muito gratificante para todos nós em poder contribuir de alguma forma nesse momento delicado que todos estamos passando. Preparamos muitas coisas legais durante a nossa transmissão, e o mais importante de tudo isso que iremos poder ajudar duas instituições que realizam um trabalho muito importante em nosso município voluntariamente. Para finalizar gostaria de agradecer a aos nossos colaboradores, empresas, instituições e a todos os envolvidos nessa ação, e claro contamos com apoio também de toda nossa população nesta ação social”. – Finalizou.

A população poderá fazer doações durante a transmissão através de uma vaquinha online que estará disponível no dia da live, e todo o recurso captado será destinado para Corpo de Bombeiros Voluntário de Itaiópolis e a Pastoral Social da Família da Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa de Itaiópolis.

Para você poder assistir a transmissão basta você seguir a página oficial da Rádio TOP FM Itaiópolis no Facebook ou através de seu canal no Youtube.