Primeira Turma do PGVE iniciou em Itaiópolis

Entre os dias 24 e 25 de abril aconteceu o primeiro módulo do PGVE – Programa de Gestão e Vivência Empresarial organizado pela Associação Empresarial de Itaiópolis. O programa tem 8 módulos e os encontros serão realizados em dois dias consecutivos (quarta e quinta), uma vez por mês até novembro das 16h até ás 22 horas. Cada módulo tem 12 horas. O tema abordado neste primeiro módulo foi Estratégia Empresarial com o professor José Eduardo Nasser. “Estamos com uma turma de 51 pessoas em sua maioria empresários”. – enalteceu Nasser;

Conheça os 8 módulos do PGVE: liderança e metas, gestão de pessoas, inteligência comercial, estratégia empresarial, gestão financeira, inovação nas organizações, analise de demonstrativo de resultados, modelos de tomada de decisão e sustentabilidade do negócio.

Na manhã do dia 25 o professor Nasser fez a palestra com o tema: “Fazendo o Obvio 2019 – Como achar dinheiro novo”. Uma grande oportunidade oferecida gratuitamente pela AEI aos empresários locais, participaram aproximadamente 20 pessoas. No decorrer do ano vamos ter o total de 8 temas gratuitos. Palestras com 1 hora de duração das 8h30 até ás 9:30h. Com professores renomados no Brasil, com experiência nacional e internacional.