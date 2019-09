A professora Adenise dos Santos, do Centro de Educação Infantil – CEI Bom Jesus de Itaiópolis está desenvolvendo um projeto para despertar o gosto da leitura nas crianças. O projeto que se chama ‘Era um vez…” está sendo aplicado no alunos da turma do Maternal II do período vespertino da escola e tem o objetivo criar o hábito e o desejo da leitura, além de fortalecer o vínculo entre os pais e a criança.

