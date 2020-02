Professores da rede municipal de ensino de Itaiópolis recebem aumento de 5,21%

Compartilhar no Facebook

Nesta semana os profissionais da educação municipal participaram da capacitação promovida pela Secretaria de Educação em parceria com o Senac. Com o tema ‘Uma história de sucesso’ o evento abriu os trabalhos do ano letivo em Itaiópolis.

Durante dois dias os profissionais tiveram a oportunidade de participar de palestras – ‘Sentido e Significado de Felicidade no Trabalho Docente’, ministrada pela Andressa Dorosci Silva de Oliveira, e ‘Inclusão, Professores, Escola e Alunos’, ministrada pela Rosangela Kittel.

No primeiro dia da capacitação o prefeito Reginaldo Fernandes anunciou o aumento de 5,21% para o magistério municipal, elevando o vencimento básico para os profissionais de 40 horas para R$ 2.886,15. Outro aumento deve ser concedido para a categoria nos próximos meses.