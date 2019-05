Professores de Itaiópolis reúnem-se para formação visando proposta curricular regionalizada

Compartilhar no Facebook

Mafra recebeu nesta semana, no período de 21 a 23 de maio, cerca de 100 professores dos municípios da região da Amplanorte, para formação com o objetivo de elaborar proposta curricular para o Ensino Fundamental.

O encontro reuniu, nas dependências do Senac, professores do ensino fundamental – séries finais – de ensino religioso, educação física e artes dos municípios de Mafra, Itaiópolis, Monte Castelo, Major Vieira, Papanduva, Bela Vista do Toldo, Três Barras e Canoinhas.

Nos meses de março e abril as formações foram para professores de ciências e língua portuguesa, no município de Canoinhas. Novos encontros ainda estão previstos para outras áreas do conhecimento.

Proposta regionalizada

Esse encontro foi mais uma etapa da formação continuada realizada em parceria entre Senac, Secretarias Municipais de Educação e a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense. O projeto em desenvolvimento visa a discussão e elaboração das matrizes curriculares para a região, em consonância com a BNCC, as quais serão adaptadas por cada município, na expectativa de uma proposta regionalizada.