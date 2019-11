Programa Bombeiro Mirim começa em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Iniciou em Itaiópolis o programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). Alunos do 6º ano vão receber a capacitação em aulas semanais com a formatura prevista para o mês de dezembro.

O programa Bombeiro Mirim tem o objetivo de capacitar estudantes do ensino fundamental, para que ajam de maneira preventiva em situações de riscos de acidentes, contribuindo para uma sociedade mais segura.

A ideia do projeto é que no ambiente escolar sejam propostos exercícios educativos e que desenvolvam também a cidadania, cumprindo a missão institucional do CBMSC de “proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente”. Trazendo como resultado o conhecimento da população em relação à segurança contra incêndio, além da cultura de prevenção.