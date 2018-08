Programa “Troca, troca de calcário” encerrou em Itaiópolis

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itaiópolis anunciou o fim do “Programa Terra Boa – Troca, troca de calcário”, programa desenvolvido pela Secretaria Estadual de Agricultura que beneficia os produtores rurais catarinenses com a subvenção para aquisição de calcário.

Foram três meses de programa com mais de 2 mil toneladas distribuídas aos agricultores, 3 vezes mais que no ano passado quando foram distribuídas 700 toneladas. Uma média de 15 toneladas por agricultor ao valor médio de R$ 110,00 – 1/3 do custo do frete de hoje – já que o transporte foi subsidiado pela Prefeitura.

O único imprevisto encontrado foi no período da greve dos caminhoneiros, quando as cooperativas parceiras encontraram problemas na entrega do calcário.

A Secretaria informou que o programa que busca oportunizar a correção do solo foi um sucesso em Itaiópolis, com grande adesão dos produtores rurais.